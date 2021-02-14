Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu

14.02.2021 17:36

Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu Yangına ilk müdahaleyi yapan Osman Tolan: "Geçerken camdan çatırtı sesleri duydum" Isparta'da yangına evlerinde uykuda yakalanan baba ve 2 yaşındaki bebeği, yoldan geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde kurtuldu.

Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu

Yangına ilk müdahaleyi yapan Osman Tolan: "Geçerken camdan çatırtı sesleri duydum"

ISPARTA - Isparta'da yangına evlerinde uykuda yakalanan baba ve 2 yaşındaki bebeği, yoldan geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde kurtuldu. Vücutlarında yanıklar oluşan baba ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Türkeş Mahallesi 219 Cadde üzerindeki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Sokakta yürürken evden alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören Osman Tolan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesi nedeniyle apartmandakilerden hortum isteyen Tolan, camı kırarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada içeride uyuyan baba Ali D. ve bebeği İrem D. evin arka kısmından dışarı çıktı. Vücudunda yanıklar oluşan baba ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Başka bir yangından dönen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine çok kısa sürede ulaştı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde büyük hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri yangının olduğu daireye gelerek incelemelerde bulundu.

"Geçerken camdan çatırtı sesleri duydum"

Yangına ilk müdahaleyi yapan Osman Tolan, sokaktan geçerken camdan çatırtı sesleri duyduğunu söyledi. O esnada evin içindeki alevleri gördüğünü belirten Tolan, "İlk olarak 112'yi aradım. Daha sonra üst kattan bir hortum istedim. Sonra camı kırıp, suyla müdahale etmeye başladım. Bir çocuk ve babasının çıktığını gördüm. Onlar da arka taraftan geldiler" dedi.

Anne Zehra D.'nin ise yangın anında markette olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu
Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu
Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu
Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu

İtfaiye, Isparta, Yangın, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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