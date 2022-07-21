Isparta'da bakır kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.
Bozanönü köyünde M.Ö, tarlasındaki trafonun içindeki bakır kabloların çalındığını fark etmesi üzerine durumu jandarmaya haber verdi.
Harekete geçen Suç Araştırma Timi ve ekipleri, M.S. ve M.G'yi saklandıkları adreste yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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