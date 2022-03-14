Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

14.03.2022 20:42
Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Isparta'da bir kooperatifin bakır kablolarını çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Isparta'da bir kooperatifin bakır kablolarını çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Sulama Birliği Kooperatifi'nin elektrik enerji tellerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Konuyla ilgili operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler F.D, T.D, A.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı

Araştırma, Jandarma, Isparta, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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