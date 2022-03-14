Isparta'da bir kooperatifin bakır kablolarını çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Sulama Birliği Kooperatifi'nin elektrik enerji tellerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Konuyla ilgili operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler F.D, T.D, A.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika