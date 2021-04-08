Son dakika: Barit madeninde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir barit madeninde hafriyat döktüğü sarada uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Çelik yönetimindeki 60 TT 595 plakalı kamyon, Etibak mevkisindeki barit madeninde hafriyat döktüğü sırada uçuruma yuvarlandı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çelik'in cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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