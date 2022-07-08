Bayram tatilinin 9 gün olduğunu hatırlatan Baruş, "Isparta genelinde tüm kolluk kuvveti mensupları çalışmalarına devam edecek. Bayram tatilinde özellikle sürücülerin mutlaka trafik kullarına uymalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Süleyman Demirel, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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