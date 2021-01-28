Isparta'da bazı ilçe ve köyler beyaza büründü - Son Dakika

Isparta'da bazı ilçe ve köyler beyaza büründü

ISPARTA - Isparta'da kent merkezine beklenen kar henüz yağmazken bazı ilçe, belde ve köyler beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için yoğun mesai yapıyor.

Isparta merkezde bu kış mevsimi henüz beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Ancak Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç, Şarkikaraağaç ilçeleri ve bu ilçelere bağlı belde ile bazı köylerde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte belediye ve karayolları ekipleri de yollarda çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, belediye ekipleri de ilçe merkezlerinde çalışmalarını sürdürdü.

Kar yağışının kentin yüksek kesimlerde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.