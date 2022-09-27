Isparta'da camilerin bakımı yapılıyor - Son Dakika
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Isparta'da camilerin bakımı yapılıyor

27.09.2022 15:34

Isparta'da belediye ekiplerinin şehirdeki camilerin çevre düzenlemeleri, bakım onarım ve tuvalet yenileme çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da belediye ekiplerinin şehirdeki camilerin çevre düzenlemeleri, bakım onarım ve tuvalet yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Yenice Mahallesi Muhtarlığı ve vatandaşlar tarafından ebediyete irtihal eden büyükler için okutulan Mevlid-i Şerife katılan ve ardından cuma namazını Nurullah Camisi'nde kılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e cami çıkışında vatandaşlar istek ve taleplerini dile getirdi.

Cami cemaatinin, Başkan Başdeğirmen'den caminin bakımının yapılmasını istemesi üzerine Isparta Belediyesine bağlı ekipler vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Bir kısmı mermerden bir kısmı kilit parke taşından oluşan cami çevresindeki kaldırımlar ekipler tarafından kaldırılırken, cami çevresindeki kaldırımın yeniden düzenlenmesi için bordür çekimleri gerçekleştirildi, ardından kaldırımın taş kaplamasının yapımına başlanacak.

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Kaynak: AA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da camilerin bakımı yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da camilerin bakımı yapılıyor - Son Dakika
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