Son Dakika Haberleri: Isparta'da Belediye Meclis Üyeleri ve personel futbol turnuvasında boy gösterecek
Son Dakika Spor Isparta'da Belediye Meclis Üyeleri ve personel futbol turnuvasında boy gösterecek - Son Dakika Spor

Isparta'da Belediye Meclis Üyeleri ve personel futbol turnuvasında boy gösterecek

7 saat önce

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası düzenliyor.

Isparta'da Belediye Meclis Üyeleri ve personel futbol turnuvasında boy gösterecek, System.String[]

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası düzenliyor. Grup kura çekimleri ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyareti esnasında çekildi. İlk kura çekimlerini Bakan Kasapoğlu ile Başkan Başdeğirmen gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kura çekimi sonrasında "Takımlara başarılar diliyorum. Spor güzel, spor dostluk demektir. Müsabakalarda centilmence oynamayı hiçbiriniz eminim ki ihmal etmiyorsunuz" dedi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, kura çekimleri ile birlikte müsabakalarda yer alacak tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Belediyemizin organize etmiş olduğu futbol turnuvasına ait gurupların çekilişlerini yaptık. 16 takım mücadele edecek, bu takımlardan birisi Belediye Meclis Üyelerimizden oluşturuldu. 25 Kasım'da Milli Egemenlik Stadında müsabakalarımız başlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı müsabakalara davet ediyoruz. Güzel bir spor etkinliği olacak. Hem kaynaşmayı hem sporu, hem de sağlıklı hayatla alakalı güzel şeyleri halkımızla paylaşmak istiyoruz. Birinci olan takımımıza ödülümüz olacaktır. Güzel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Arkadaşlarımız arasında bir kaynaşma olacaktır. Bu sporu da gençlerimize örnek olacak şekilde çok centilmence sonuçlandırarak örnek olacak bir çalışma olması dileğiyle takımlarımıza başarılar diliyorum" görüşlerinde bulundu.


Isparta Belediyesi daire müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyelerinden oluşturulan ve 16 takımın 4 gurupta mücadele edeceği futbol müsabakaları 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Milli Egemenlik Stadında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ve yine aynı gün Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü arasında oynanacak maçlarla başlayacak. 4 hafta sürecek olan karşılaşmalar sonucunda toplam 32 maç gerçekleştirilecek. İlk 3'e giren takımlara kupa ve madalya takdiminde bulunulacak.


16 takımdan oluşan ve 4 gurupta mücadele edecek takımların isimleri ve gurupları şu şekilde;


A GRUBU


Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü


Veteriner İşleri Müdürlüğü


Temizlik İşleri Müdürlüğü


Mali Hizmetler Müdürlüğü


B GRUBU


İşletme Müdürlüğü


Çevre ve Koruma Müdürlüğü


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


Gençlik ve Spor Hizmetleri-Bilgi İşlem Müdürlüğü


C GRUBU


Güvenlik Birimi


Fen İşleri Müdürlüğü


Özel Kalem-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Park ve Bahçeler Müdürlüğü


D GRUBU


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Belediye Meclisi Üyeleri


İtfaiye Müdürlüğü


Hal Müdürlüğü - ISPARTA

Mehmet Kasapoğlu, Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım
ABD'den dönen Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden takip etti! Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı! Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:33:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Belediye Meclis Üyeleri ve personel futbol turnuvasında boy gösterecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]