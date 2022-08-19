İMAR BEKLEYEN SİDRELİLERE 'DAVA' ŞOKU

ISPARTA'da belediye tarafından yapılan imar revizyonu ile ev sahibi olma hayali kuran Sidre Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 1500 kişi, Isparta Belediyesi aleyhine açtığı davalarla tanınan Musa Burç'un idare mahkemesine açtığı iptal davasının şokunu yaşıyor.

Isparta Sidre Mahallesi'nde yaşayanlar, belediyenin imar revizyonu sonrasında büyük mutluluk yaşadı. Ancak bu mutluluk, açılan bir dava ile kısa sürdü. Kentte belediye aleyhine açtığı davalarla tanınan jeoloji mühendisi Musa Burç, kamunun zararı olduğu gerekçesiyle imar revizyonunun iptali istemiyle Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Isparta İdare Mahkemesi, imara açılmayı bekleyen yaklaşık 162 bin metrekarelik alanda çalışmaları dava sonuçlanıncaya kadar askıya aldı.

'BİZDEN 2 MİLYON TL İSTEDİ'

Bölgede arazisi olan vatandaşlar konunun yargıya taşınmasıyla mağdur olduklarını ve davayı açan Musa Burç'un, davadan vazgeçme karşılığında kendilerinden 2 milyon TL istediğini ileri sürdü. Çoğu miras yoluyla bir kısmı da arazi satın alarak bu alanda mülk sahibi olan ve idare mahkemesinde açılan dava dolayısıyla maddi kayba uğradığını iddia eden vatandaşlar, yaşadıkları sorunu DHA'ya anlattı.

Bölgede 26 bin metrekare arsası bulunan Nihat Sarıidris, "Bu alanda imar revizyonu talebini, 2015-16 yıllarında ben yaptım. Belediye yönetimi ilk başta itiraz etti. Sonra ikna ettik ve bu alanda 142 bin metrekare alanda imar revizyonu yapıldı. İlk etapta 50 bin metrekarelik bir alan inşaat alanı olarak belirlendi ve imara açılmaya hazırlanıyordu. Musa Burç, 'Burası tarım arazisi torpille imar uygulanıyor' diye dava açmış. 1500 kişi torpil mi yaptı? Ben de arazi sahibi olarak açılan davaya karşı müdahil oldum. O sıralar bir telefon geldi bana dediler ki '2 milyon para verirsen ben gider idare mahkemesinden davayı geri çekerim, sizde yaparsınız, yoksa bu işi engellerim' dedi. Tabi telefon konuşması olunca ben bunu ispat edemedim" diye konuştu.

'ALLAH'TAN KORKSUN'

Aynı yerde 7 bin metrekare arsası olan Veyis Kavak, imar revizyonu mahkemeye gitmeseydi arsaya ev yapmayı planladıklarını, bu durum sonrası tüm ümitlerinin kırıldığını dile getirdi. Kavak, "Sadece benim değil buradaki tüm arkadaşların hepsi razı olacak şekilde karar verilsin. Allah'tan korksun" dedi. Kayınpederinden miras 3 bin metrekare yerleri olduğunu söyleyen Ali Atasoy, "Evlerimiz yok mağduruz burası ne olacaksa bir an evvel olsun" dedi. Arsa sahiplerinden Safiye Kaya, evine gelen kişiler olduğunu belirterek, "Para için yaptıklarını söylediler, para istediler" iddiasında bulundu.

MUHTAR: BURADA TÜM MAHALLENİN KAYBI VAR

Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, imar uygulamasının yargıya taşınması sonucu oluşan mağduriyetin sadece arsa sahiplerini değil, tüm mahalleyi kapsadığına dikkati çekerek, "Mahallemizde okul, spor ve sağlık tesisi alanları da ortaya çıkacaktı. 162 bin metrekarelik bir alan ve belediyeye ait çok arsa çıkacak. Bu alanlara da sosyal donatılar, parklar, oyun alanları eklenecekti. Buraları atıl alanlar ve ekilen, dikilen bir yer değil. İmar çalışmasının durdurulması hepimizi rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

ISPARTA'NIN KAYBI BÜYÜK

Bahse konu yerin imar çalışmalarını yapan ekipte yer alan ve bugüne kadar görev yaptığı süre içerisinde Isparta'da 450 bin metrekarelik imar düzenlemesinde katkısı olduğunu söyleyen dönemin İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Ören, "Bir yerde imar revizyonu yapılacağı zaman ilgili tüm kuruluşlardan görüş alınır. Uygun olmayan bir şey saptanırsa zaten izin verilmez. Bu alanda da benzer çalışma yapıldı ve uygun görüş alındıktan sonra revizyon yapıldı. Burada bu işlemin durdurulması sonucu arsa sahipleri değil tüm mahalle halkının, Isparta Belediyesi'nin hak kaybı var. Kabaca bir tabirle Isparta Belediyesi 600 milyon lira gibi maddi kayıp yaşamıştır. Zira burada imar uygulaması sonucu belediyeye ait olacak ama şu an vatandaşın üzerine tapulu arsalar bulunmaktadır" dedi.

DAVACI BURÇ: BENİM AMACIM ISPARTA'YI KORUMAK

İddiaların merkezinde yer alan Musa Burç, hakkındaki iddialara ylanıt verdi. Burç, şöyle konuştu:

"Isparta İdare Mahkemesi ile üniversiteden bilirkişinin bu konu hakkında 'kamu yararına uygun değildir' raporu mevcut. İmara açılmak istenen alan Isparta'nın 1/100 binlik çevre planında büyük yeşil sahalar olarak ayrılmıştır. Gökçay gibi Sidre Tepesi gibi. Kamu yararına park alanı olarak kullanılması gereken bir yerdir. İmara açılmak istenilen yerin zemini yapılaşmaya uygun değildir. Davayı ben açıyorum ama kararı ben vermiyorum. Alanın taşkın, heyelan bölgesi olduğu saptanmıştır. Kesinlikle hakkımdaki ithamları kabul etmiyorum. Ben kimseden para talep etmedim, bazı kişiler gelip bana bu işten vazgeçmem için para teklif etti."

Bugüne kadar Isparta Belediyesi aleyhine Isparta İdare Mahkemesi'nde 30 civarında dava açtığını belirten Musa Burç, önümüzdeki günlerde 1995 yılında dönemin belediye başkanı Mehmet Aybatılı tarafından kararı alınan ve bugüne kadar 4 belediye başkanı 5 yönetim değiştiren, 26 yıl sonra Mayıs 2022'de açılışı yapılan Meydan AVM'de kamu zararı oluştuğu iddiasıyladava açmaya hazırlandığını da kaydetti.