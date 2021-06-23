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Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu - Son Dakika

Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu

23.06.2021 14:21

- Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu Isparta'da vatandaşların Covid-19 aşısına daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Isparta Belediyesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na aşı istasyonu kuruldu.

- Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu

ISPARTA - Isparta'da vatandaşların Covid-19 aşısına daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Isparta Belediyesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na aşı istasyonu kuruldu. Vatandaşlar kurulan aşı istasyonlarında sıra beklemeden Covid-19 aşısı olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 aşı uygulaması devam ederken, 25 yaş üstü vatandaşlar aşılarını olabilmek için sağlık kuruluşlarına gidiyor. Vatandaşların daha kolay aşıya erişimi için kentte daha önce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde aşı istasyonu kurulmuştu. Aşı yaşının 25'e indirilmesinin ardından sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlara daha kolaylık sağlanması amacıyla Isparta Belediyesi hizmet binası ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da aşı istasyonu kuruldu.

Belediye binası içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan aşı istasyonu sayesinde belediye personeli ve vatandaşlar sıra beklemeden aşılarını olabiliyor.

"Sabahtan beri yoğun ilgi var"

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği içerisinde belediye binasında aşı noktası oluşturduklarını söyledi. Güven, "Sağlık Müdürlüğü'nden bir hekim destek veriyor. Belediyemizden de 2 hemşiremiz görev alıyor. Amacımız bütün Ispartalının aşı olması. Bu çalışmalar kapsamında biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediye binamızda 25 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız ile belediye personelimiz sıra beklemeden aşılarını olabiliyor. Sabahtan beri yoğun ilgi var" diye konuştu.

"Sağlık için aşımızı olduk"

Covid-19 aşısını olan Yunus Özler, korona virüsün tüm dünyayı kasıp kavurduğunu söyledi. Özler, "Bu noktada biz de sağlık için aşımızı olduk. İnşallah yararlı olur. İkinci dozu bekleyeceğiz, ikinci dozdan sonra sağlığımıza kavuşacağız" dedi.

"Bakanlığa ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz"

İşitme Engelli Bahadır Arıkan da aşısını olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı ve Belediye Başkanımıza böyle bir aşı noktası oluşturduğu için teşekkür ederiz" dedi.

Kent meydanında aşı istasyonu kuruldu

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı istasyonu kuruldu. Vatandaşlar burada oluşturulan noktada kaydını yaptırdıktan sonra özel olarak kurulan çadırda aşılarını olabiliyor.

Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu
Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu
Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu
Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, 15 Temmuz, Isparta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu - Son Dakika


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