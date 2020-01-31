Isparta'da Belediyesi, kente 17 semt sahası yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'da Belediyesi, kente 17 semt sahası yapıyor - Son Dakika Spor

Isparta'da Belediyesi, kente 17 semt sahası yapıyor

7 saat önce

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, kentte yapılması planlanan sem sahalarına verdiği katkılar dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Isparta'da Belediyesi, kente 17 semt sahası yapıyor, System.String[]

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, kentte yapılması planlanan sem sahalarına verdiği katkılar dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.


Kentteki spor yatırımlarını değerlendiren Gevrek, "Isparta'da semt sahalarımız biraz eksik. Bunun çalışmalarını geçen dönem yapmıştık. Bu dönemde Bakanımızın üniversite açılışı için geldiğinde konuyu Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen arz etti. Bunun altyapısını da hazırladık. 16-17 ayrı mahallemizde 17 tane semt sahası yapımıyla ilgili proje hazırlandı. Bakan bey talimat verdi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Isparta'daki gençlerimize, çocuklarımıza semt sahaları yetersizdi. Çocuklarımın idman yapacağı, oynayacağı, akranlarıyla buluşacağı mekanların olması gerekiyordu. İnşallah, bu sene Isparta Belediye Başkanlığı vasıtasıyla 17 ayrı semt sahasını Isparta'ya kazandırmış olacağız. Isparta'ya son 10 yıldır spor alt yapısının gelişmesi için çok güzel spor tesisleri kazandırıldı. Uluslararası atletizm sahamız var. Işıkkent'te yeni faaliyete giren spor salonumuz var ki, burada 50'nin üzerinde ulusal organizasyon yapıyoruz. Onun dışında ilimizdeki çocukların daha iyi, daha sağlıklı imkanlarda spor yapmasına elverişli hale getirdiğimiz Atatürk Stadyumu var. Burada müsabakaların dışında günlük 2 binin üzerinde insanımız kullanıyor. Biz, Atatürk stadyumumuzu sabah 5'ten gece 11'e kadar açık tutuyoruz" dedi. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Murat Gevrek, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gece Görüşü'nde Süleyman Soylu gerginliği! Hande Fırat reklama gitmek zorunda kaldı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da Belediyesi, kente 17 semt sahası yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]