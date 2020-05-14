Isparta'da berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapılıyor - Son Dakika

Isparta'da berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapılıyor

Isparta Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çelik:

" Burdur'da yaşanan olay sebebiyle Isparta'da bizim randevularımız iptal oldu"

ISPARTA - 19 testi için sürüntü örneği alıyor. Kentte bulunan 374 berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecisinin Covid-19 testleri 18 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Daha sonra da bu işletmelerdeki diğer çalışanların Covid-19 testleri gerçekleştirilecek.

"Herhangi bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum"

Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen Covid-19 testlerini yerinde takip eden Isparta Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çelik, 11 Mayıs'da açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında korona virüsten dolayı yeni çalışma sistemleri başladığını belirterek, bu kapsamda işletmecilere korona virüs testi yapıldığını söyledi. Çelik,"Valiliğimiz, sağlık müdürlüğümüz ve esnaf odaları birliğimizin katkısı ile üyelerimizin Covid-19 testlerini yaptırıyoruz. Isparta'da berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde 374 işletmecimiz var. Bunların testleri 3 iş günü sürecek. İnşallah meslektaşlarımızda korona virüs hastalığı çıkmayacaktır. Herhangi bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum. Çünkü biz geçmişte de düzenli ve düzgün çalışan bir meslek grubuyuz" dedi.

"Burdur'daki olay Isparta'da olmuş gibi lanse edildi, bizim randevularımız iptal oldu"

Öte yandan Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde bir berberin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının Isparta'daki bazı yerel yayın organlarında farklı lanse edildiğini ileri süren Çelik, bu durumun kentteki berber ve kuaförlerde randevu kaybına neden olduğunu söyledi. Çelik, "Burdur'da yaşanan olayın Isparta'da yaşanmış gibi gösterilmesi bizim sektörümüzde çok fazla randevu iptaline neden oldu. Bu konularda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Sağlımız açısından yararlı bir uygulama"

Covid-19 testi yaptıran Erkek Kuaförü Ramazan Tık, testin hem kendi hem de vatandaşların sağlığı açısından yararlı olduğunu söyledi. Tık, sürüntü alınırken biraz zorlandığını belirtti.

"Keşke müşterimizle muhatap olmadan önce yapılsaydı"

Bayan Kuaförü Türkan Tık da genel taramanın güzel bir uygulama olduğunu söyledi. Tık, "Keşke 1-2 gün önce müşterimizle muhatap olmadan önce olsaydı, daha güzel olurdu. İnşallah hiç kimsede bir şey çıkmaz" dedi. Covid-19 testi için sürüntü almanın zor bir işlem olmadığını ifade eden Tok, sağlık çalışanlarının da kendilerine çok yardımcı olduklarını söyledi.