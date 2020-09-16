Isparta'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Isparta'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Isparta'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Isparta'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi sitesinde esnaflık yapan A.E. ile H.G. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.G., A.E.'yi dükkan içerisinde ayağından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.E. ambulansla hastaneye kaldırılırken, H.G. polis tarafından gözaltına alındı. Bıçaklı kavga ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde H.G.'nin eline aldığı bıçakla A.E.'yi kovaladığı ve vatandaşların H.G.'yi etkisiz hale getirdiği görülüyor. Yine görüntülerde A.E.'nin yaralı halde yere düşmesi de yer alıyor. - ISPARTA
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