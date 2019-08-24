Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi 'ne sevk edilen A.Y. ile S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Yalvaç Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Zafer Mahallesi 'ndeki lunapark girişinde midye satışı yapan S.Ö. ile K.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

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