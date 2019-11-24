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Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Isparta'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Isparta'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, İstanbul Caddesi'nde yolda yürüyen iki grup arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Özçelik ve yanındaki iki arkadaşı bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Özçelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Caddesi, Mehmet Özçelik, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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