Isparta'da bin 176 kişiye maske cezası - Son Dakika

Isparta'da bin 176 kişiye maske cezası

08.10.2020 13:27
Isparta'da bin 176 kişiye maske cezası, System.String[]

Isparta'da polisin yaptığı denetimlerde maske kuralına uymayan bin 176 kişiye toplamda 1 milyon 58 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Isparta'da polisin yaptığı denetimlerde maske kuralına uymayan bin 176 kişiye toplamda 1 milyon 58 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Isparta'da son haftalarda korona virüs salgınında yaşanan vaka artışları denetimleri de arttırdı. Denetim ekipleri sürekli olarak halkın yoğun kullandığı alanlarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Korona virüs salgını sürecinde önemli konulardan birisi de maske. Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 16 Mayıs 2020 tarihinden bu yana maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aralıksız olarak maske denetimi gerçekleştiriyor. Alınan bilgiye göre, yasağın başladığı günden bu yana kent genelinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde maskesiz sokağa çıkan bin 176 kişiye toplamda 1 milyon 58 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Isparta'da bin 176 kişiye maske cezası
Isparta'da bin 176 kişiye maske cezası

Koronavirüs, Para Cezası, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da bin 176 kişiye maske cezası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapsi istendi Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu
Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor         
13:45
Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı         
13:12
Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı         
12:20
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak         
11:20
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası         
10:24
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 13:53:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da bin 176 kişiye maske cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei