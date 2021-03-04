Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim' - Son Dakika

Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim'

04.03.2021 15:18

Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim' Mavi iller kategorisine geçmek isteyen Isparta'da denetim seferberliği başlatıldı Kentte vatandaşlar tedbirler konusunda uyarıldı Isparta'nın Sağlık Bakanlığı verilerine göre 'sarı renk' ile orta riskli iller arasında yer almasının ardından bin...

Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim'

Mavi iller kategorisine geçmek isteyen Isparta'da denetim seferberliği başlatıldı

Kentte vatandaşlar tedbirler konusunda uyarıldı

ISPARTA - Isparta'nın Sağlık Bakanlığı verilerine göre 'sarı renk' ile orta riskli iller arasında yer almasının ardından bin 250 personelle dinamik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekipler, vatandaşlardan kentin düşük riski gösteren mavi kategoriye geçmesi için tedbirlere uymalarını istedi.

Türkiye genelinde kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Isparta il genelinde bugün geniş kapsamlı korona virüs denetimleri gerçekleştiriliyor. Bin 250 personelle başlatılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kuralları denetleniyor. Kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak ihlallerin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Isparta Valiliği koordinesinde gerçekleşen denetim seferberliği için sabah saatlerinde bir araya gelen ekiplere görevliler tarafından bölge paylaşımı yapıldı. Denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, kolluk görevlileri, belediye çalışanları, meslek odaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.

Denetimlerde kafeler, lokantalar, berberler, marketler, pazarlar, toplu ulaşım araçları, parklar gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde kontrollü sosyal hayatın her adımı titizlikle incelendi. İş yeri sahiplerinden, çalışanlardan ve vatandaşlardan belirlenen kurallardan kesinlikle taviz verilmemesi istendi.

Ekipler, sık sık esnafa ve vatandaşlara yönelik olarak, Isparta'nın risk grubunun orta seviye olduğunu üst risk gruplarına çıkmamak için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz uyarak bir alt kategori olan düşük riskli il seviyesine inilmesinde güç birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Denetimler ilçelerde de Kaymakamlıklar koordinesinde yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim'
Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim'
Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim'
Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim'
Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim'
Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim'

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da bin 250 kişiyle 'dinamik denetim' - Son Dakika


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