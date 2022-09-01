Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında

01.09.2022 17:21
Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında

Isparta'da bir apartmanın önündeki bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Isparta'da bir apartmanın önündeki bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Erkek şahsın bina önündeki bisikleti çalıp kayıplara karışması, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Isparta'nın merkeze bağlı Çünür Mahallesi'ndeki bulunan bir apartmanın önünde 30 Ağustos salı gününün gecesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belli olmayan erkek hırsızlık şüphelisi, önce apartmanların bahçesinde keşif yaptı. Girdiği apartman bahçesinde bir şey bulamayınca duvardan atlayarak yolun karşısındaki başka bir apartmanın bahçesine geçti. Apartmanın önündeki bisikletleri gören şüpheli, kilitli olmayan bir bisikleti gözüne kestirip bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Şahsın soğukkanlı hırsızlığı binalarda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saatlerinde bisikletinin olmadığını fark eden sahibi ise güvenlik kameralarından çalındığını fark ederek durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, eşkal doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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