Isparta'da bir ayda 238 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da bir ayda 238 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Isparta'da bir ayda 238 araç trafikten men edildi

6 saat önce

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 17 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında "Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımı ile Personel Taşımacılığı Denetimi" yapıldı.

Isparta'da bir ayda 238 araç trafikten men edildi, System.String[]

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 17 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında "Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımı ile Personel Taşımacılığı Denetimi" yapıldı. Yapılan denetimlerde 22 bin 813 araç kontrol edilirken 702 araç sürücüsüne 411 bin 958 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 28 sürücü belgesi geri alınırken 238 araç trafikten men edildi. Meydana gelen kazalarda 12 yaralamalı, 2 maddi hasarlı trafik kazalarında 22 vatandaş yaralandı. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:03:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da bir ayda 238 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]