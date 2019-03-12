Son Dakika Haberleri: Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

1 saat önce

Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Vatan Mahallesi'nde H.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 29 ruhsatsız silah bulundu.

H.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:46 Kaynak: AA

Vatan Mahallesi, Isparta, Güncel
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