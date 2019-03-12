Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
1 saat önce
Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Isparta
'da bir eve düzenlenen operasyonda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Vatan Mahallesi
'nde H.A'ya ait eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 29 ruhsatsız silah bulundu.
H.A. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:46 Kaynak: AA
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