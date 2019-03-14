Son Dakika Haberleri: Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirilmesi

Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirilmesi

1 saat önce

Isparta'da bir evde 29 ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirilmesi, System.String[]
Isparta'da bir evde 29 ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir evde 29 ruhsatsız silah ele geçirilmesinin ardından yapılan çalışmada, silahları temin ettiği öne sürülen A.Ö. de Konya'nın Beyşehir ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan H.A. ile A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 12 Mart'ta Vatan Mahallesi'ndeki evde yaptıkları aramada 29 ruhsatsız silah ele geçirmiş, H.A. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı Mersin'de 6 Metre Boyunda Köpek Balığı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:39:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]