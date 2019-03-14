Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirilmesi

Isparta'da bir evde 29 ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Isparta'da bir evde 29 ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir evde 29 ruhsatsız silah ele geçirilmesinin ardından yapılan çalışmada, silahları temin ettiği öne sürülen A.Ö. de Konya'nın Beyşehir ilçesinde yakaladı.



Gözaltına alınan H.A. ile A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 12 Mart'ta Vatan Mahallesi'ndeki evde yaptıkları aramada 29 ruhsatsız silah ele geçirmiş, H.A. gözaltına alınmıştı.

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