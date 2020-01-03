Isparta'da bir gecede 56 alkollü sürücü yakalandı - Son Dakika

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde, bir gecede 56 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 87 sürücüye de çeşitli maddelerden idari para cezası tatbik edildiği açıklandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. İl genelinde vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılamaları amacıyla yapılan, genel güvenlik ve asayiş olaylarında, sorumluluk bölgesinde 42 sabit noktada 767 polisin görev yaptığı duyuruldu.



Kentte, halkın yoğun olduğu umuma açık eğlence ve alışveriş merkezlerinde de tedbir alan polis, yaptığı çalışmalarda 3 bin 898 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaparken çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.



Yakalanan 56 alkollü sürücüden 11'i 100 promilin üzerinde alkollü çıktı



Polis ekipleri ayrıca trafikte yaptıkları denetimlerde, toplam 926 araç ve sürücüyü denetledi. Ekipler yaptıkları sürücü denetimlerde alkollü şekilde araç kullanan 56 sürücüye işlem yaparak ehliyetlerine çeşitli sürelerce el koyarken, bunlardan 11 sürücünün 100 promil ve üzeri alkollü olduğu gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Trafik polisi, aynı uygulama ve denetim çalışmalarında ayrıca, 87 sürücüye de farklı kural ihlal ve maddelerinden işlem yaparak, 12 aracı da trafikten men etti.



O gece 28 olaya müdahale edildi



Diğer yandan emniyet güçleri, aynı gece çalışmaları çerçevesinde, Polis Merkezlerine intikal eden 2 kayıp şahıs, 3 kayıp eşya, 1 zehirlenme, 2 kasten yaralama, 2 aile içi şiddet, 2 mala zarar verme, 1 diğer kazalar, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 2 taksirle yaralama ve diğer olaylar olmak üzere toplam 28 olaya adli olaya da müdahale ederek işlem yaptı. - ISPARTA