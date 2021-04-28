Isparta'da bir kadın ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralandı - Son Dakika

Isparta'da ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Hasan B. (27) Sermet Mahallesi'nde kız kardeşi Ayşegül B. (25) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Hasan B, cam parçasıyla Ayşegül B'yi elinden yaraladı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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