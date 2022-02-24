Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

24.02.2022 22:00
Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Isparta'da 20 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Isparta'da 20 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Zafer Mahallesi'nde kötü kokunun yayıldığı apartmanın zemin katındaki dairenin kapıları açılmayınca vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve giren polis ile itfaiye ekipleri, Merve Başkal'ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Başkal'ın cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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112 Acil Çağrı, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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