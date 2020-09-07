Yapılan incelemenin ardından Mutluer'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Isparta'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Son Dakika › Güncel › Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu

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Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı