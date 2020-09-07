Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Doğancı Mahallesi'nde yaşayan Safa Mutluer'e (70) telefonla ulaşamayan yakınları evine gelerek anahtarla kapıyı açtı. Mutluer'in hareketsiz yerde yattığını gören yakınları durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mutluer'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:33 - Kaynak: AA
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