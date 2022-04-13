Son dakika haber | Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Bir kişi evinde ölü bulundu

13.04.2022 16:58
Son dakika haber | Bir kişi evinde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Isparta'da bir kişi yaşadığı apart dairede ölü bulundu.

Isparta'da bir kişi yaşadığı apart dairede ölü bulundu.

Okan Tufan'dan (34) bir süredir haber alamayan arkadaşları, Pirimehmet Mahallesi'nde yaşadığı aparta geldi.

Apart sahibindeki anahtarla odaya girenler, Tufan'ı yatağında hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine aparta polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tufan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Tufan'ın Süleyman Demirel Üniversitesinde işçi olduğu öğrenildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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