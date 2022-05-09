Isparta'da bir kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da bir kişi tüfekle yaralandı

09.05.2022 21:12
Isparta'da bir kişi tüfekle yaralandı

Isparta'nın Deregümü köyünde bir kişi tüfekle yaralandı.

Isparta'nın Deregümü köyünde bir kişi tüfekle yaralandı.

Köydeki bir seranın içinde, R.A, ile M.B arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, av tüfeğiyle H.B'yi ayağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

H.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri firari R.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi 'YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK' UYGULAMASINDA VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ 'YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK' UYGULAMASINDA VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Jandarma, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da bir kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan, ev almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü: Konut finansmanı için 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
20:21 Erdoğan'dan heyecan yaratan sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
20:17 Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi
20:15 Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar hakkında çok net konuştu: Göndermeye hiçbirinizin gücü yetmez
20:14 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Ünal Üstel'e verdi!
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 21:18:49. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da bir kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement