Isparta'da bir kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika

Isparta'nın Deregümü köyünde bir kişi tüfekle yaralandı.

Köydeki bir seranın içinde, R.A, ile M.B arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, av tüfeğiyle H.B'yi ayağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

H.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri firari R.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.