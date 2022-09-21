Ekipler, M.Z. ile bir eğlence mekanında eğlendikten sonra iş yerine gelen market sahibi A.K.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da bir kişinin market tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin 1 tutuklama - Son Dakika

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