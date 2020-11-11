Isparta'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

11.11.2020 21:29
Isparta'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Isparta'da tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Isparta'da tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden Osman K'yi boynundan bıçakla yaraladığı iddia edilen Ahmet Sacit K'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ahmet Sacit K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün kent merkezinde ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmış, iddiaya göre Ahmet Sacit K, Osman K.'yi bıçakla boynundan yaralamıştı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Mimar Sinan Caddesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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