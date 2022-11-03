Yurtta satırlı dehşet! Kız öğrencilerin çığlıkları yeri göğü inletti

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Seyyar satıcı kadınla ilgili durumu öğrenen vatandaşlar alışveriş için sıraya girdi

Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu'nda kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kişinin satırla insanları kovaladığı görüldü.

KAOS YAŞANDI

Yurttaki görevli personelin eşi olduğu öne sürülen şahıs, bahçede elinde satırla insanların üzerine koştu. Üst katta kalan öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerde, büyük panik yaşandığı görülüyor. Genç kızların çığlık çığlığa sağa sola kaçıştığı anlar, büyük korku yarattı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Olayda iki kişinin yaralandığı öğrenilirken şahısların sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.