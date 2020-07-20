Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı 1700 nüfuslu Çetince köyü koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Şarkikaraağaç ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat ederek cenazesi Yalvaç'ın Çetince köyüne getirilen kadının, eşi ve çocuklarına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslı sayısının fazla olması ve vakalarda artış gözlenmesi üzerine Çetince köyünün 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Köy muhtarı Mehmet Ali Almacı ise "Vefat eden kadının eşi ve çocuklarına yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış. Bu kişilerle temas ettiği belirlenen 20 dolayında köylü vatandaşımız kontrol altına alındı. Bu kişilerin kimlerle temas ettiği, kaç kişiye bulaştığını bilemiyoruz. Kaymakamlık Hıfzıssıhha Kurulu tarafından saat 22.00 itibarıyla köy karantina altına alınmış ve giriş çıkışlar tamamen kapatılmış durumdadır. Karantina süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. Kurban Bayramı öncesi böyle bir durum yaşanması açıkçası hiç iyi olmadı" dedi.