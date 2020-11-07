Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

07.11.2020 17:03
Isparta'da bir köy karantinaya alındı, System.String[]

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Uluğbey köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Senirkent, Isparta, Uluğbey, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika


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