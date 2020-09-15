Isparta'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Küçükhacılar köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 22:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Isparta'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika