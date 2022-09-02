Isparta 'da bir tarlada 242 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA

Senirkent, Jandarma, Kenevir, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta'da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi, 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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