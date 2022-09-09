Isparta'da birlikte yaşadığı hamile kadını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Isparta'da birlikte yaşadığı hamile kadını öldüren sanık hakim karşısında

09.09.2022 19:24
Isparta'da birlikte yaşadığı hamile kadını öldüren sanık hakim karşısında

Isparta'da birlikte yaşadığı hamile kadını tüfekle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Isparta'da birlikte yaşadığı hamile kadını tüfekle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şehmus G, avukatı, annesi ve babası ile maktul Raziye Karabuğa'nın yakınları ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından sanığın savunmasının alınmasıyla duruşmaya başlandı.

Sanık Şehmuz G, savunmasında, kayınvalidesi E.A'nın çocuğunun kendisinden olmadığını söylemesi üzerine bu iddiayı, sorduğu eşinin de doğruladığını ileri sürdü.

Bu yüzden eşiyle tartıştığını ve kendini kaybettiğini öne süren Şehmus G, "Eşimi kanlar içinde gördüm. Daha sonra hastaneye gittim, bekledim kimse gelmeyince bırakıp gittim. Pişman oldum, önceki tüm ifadelerimi reddediyorum, korkudan doğruları söyleyemedim. Kaynanamın ismini verseydim sonuç kötü olur diye düşündüm. Cezaevine ziyarete gelen annem 'Korkma doğruları söyle.' dedi. Doğruları söylemeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatı, Şehmus G'nin zeka geriliğine ilişkin raporlarının bulunduğunu kaydetti. Avukat, çocuğun kime ait olduğuna ilişkin DNA testi yapılmasını istedi.

Maktulün avukatı ise savunmaların kurgu olduğunu ve mahkeme heyetinin dikkatinin başka yöne çekilmek istendiğini savundu. Avukat, DNA testine gerek olmadığı yönünde savunma yaptı.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, duruşma sonrası adliye bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, karnında bebeğiyle katledilen Raziye için adalet aradıklarını belirtti.

Tutuklu sanığın kendince kurgusal ifadeler verdiğini ifade eden Çankaya, şunları söyledi:

"Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Maktulün annesinin rahatsızlanması nedeniyle bugün ifadesi alınamadı. Erkek şiddeti sonucu katledilen Raziye'nin hakkını aramaya devam edeceğiz. Katil için en ağır cezasının verilmesini talep ediyoruz. Kadına karşı şiddet olgusu bu ülke topraklarından atılana kadar mücadelemiz devam edecek."

Maktulün babası İsmail Karabuğa da kızının katilinin en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

Olay

Davraz Mahallesi'nde yaşayan Şehmus G. ile birlikte yaşayan hamile Raziye Karabuğa arasında 1 Mart'ta otomobilde bulundukları sırada tartışma çıkmıştı. Zanlının pompalı tüfekle ateş açtığı kadın, başı ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla yaralanmıştı. Şüpheli tarafından Isparta Şehir Hastanesine bırakılan Karabuğa ile karnındaki bebeği yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Şehmus G. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da birlikte yaşadığı hamile kadını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

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