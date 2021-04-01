Isparta'da biyolojik mücadele kapsamında 10 bin adet terminatör böcek yetiştirilecek - Son Dakika

Isparta'da biyolojik mücadele kapsamında 10 bin adet terminatör böcek yetiştirilecek

01.04.2021 10:40
Isparta'da biyolojik mücadele kapsamında 10 bin adet terminatör böcek yetiştirilecek, System.String[]

Isparta'da orman zararlılarıyla biyolojik mücadele kapsamında bu yıl sonuna kadar 10 bin adet 'terminatör ve faydalı böcek' olarak adlandırılan çam kese böceği yırtıcısı Calosoma Sycophanta üretilmesi planlanıyor.

Isparta'da orman zararlılarıyla biyolojik mücadele kapsamında bu yıl sonuna kadar 10 bin adet 'terminatör ve faydalı böcek' olarak adlandırılan çam kese böceği yırtıcısı Calosoma Sycophanta üretilmesi planlanıyor.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, orman zararlılarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Müdürü Refik Ulusoy, 2021 yılında 10 bin adet üretilmesi planlanan faydalı böcek larva üretim laboratuvarını ziyaret ederek, çalışmaları devam eden terminatör ve faydalı böcek' olarak adlandırılan çam kese böceği yırtıcısı Calosoma Sycophanta üretim laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Ulusoy, faydalı böceğin bin 250 adet toplanarak Sav beldesindeki depodaki laboratuvar ortamına getirildiğini beLirterek, "Devam eden çalışmalarda şu ana kadar 7 bin adet yumurta, 3 bin 500 adet larva elde edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Üretilecek larvalar çam kese böceğinin yoğun olarak zarar verdiği ormanlara bırakılarak biyolojik mücadeleye katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Üretilen böceğin faydalarından bahseden Ulusoy, "Ormanlık alanlarımızdaki çam türlerinde zarar yapan çam kese böceği; özellikle ağaç yapraklarında tahribat yapıp, ağaçların hayatiyetini etkilemeden, zayıf düşürerek vejetatif gelişmesini yavaşlatmakta ve artım kaybına uğratmaktadır. Ancak vejetasyon mevsimi ile birlikte ağaçlar yeniden yeşillenmektedir" diye konuştu.

Orman zararlıları ile mücadele yöntemlerinden biri olan biyolojik mücadeleyi çok önemsediklerine değinen Bölge Müdürü Ulusoy, doğaya ve ekosisteme en uygun mücadele yöntemi olan biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi. Ulusoy, doğaya ve doğal dengeye olumsuz etkileri nedeniyle kimyasal mücadelenin tercih edilmediğini belirtti. - ISPARTA

Isparta'da biyolojik mücadele kapsamında 10 bin adet terminatör böcek yetiştirilecek
Isparta'da biyolojik mücadele kapsamında 10 bin adet terminatör böcek yetiştirilecek
Isparta'da biyolojik mücadele kapsamında 10 bin adet terminatör böcek yetiştirilecek
Isparta'da biyolojik mücadele kapsamında 10 bin adet terminatör böcek yetiştirilecek

Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da biyolojik mücadele kapsamında 10 bin adet terminatör böcek yetiştirilecek - Son Dakika


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