Son Dakika Haberleri: Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor
Son Dakika Spor Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor

Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilciliği tarafından Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılacak.

Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilciliği tarafından Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılacak.


Isparta'da Kasım-Aralık ayları içerisinde açılması planlanan ve 2 gün sürecek olan Bocce Hakemlik Kursu'na katılım şartları açıklandı.


Katılımcıların en az 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış olmak kaydıyla, kurslara en az lise veya dengi okul mezunu olanlar katılabilecek.


Adli sicil kaydı, sağlık raporu ve sporda ceza alınmadığına dair belgenin de istendiği kurs katılımında ayırca, kurs ücretinin de gerekli banka hesabına yatırılması gerektiği kaydedildi.


Kurs için detaylı bilgilerin ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü internet sitesinde yer aldığı belirtildi. - ISPARTA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:31:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]