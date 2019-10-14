Son Dakika Haberleri: Isparta'da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı

Isparta'da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı

20 dakika önce

Isparta'da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktıISPARTA - Isparta'da belediyeye ait katlı otoparkın asansörü önünde bırakılan valizler, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı.

Isparta'da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı

ISPARTA - Isparta'da belediyeye ait katlı otoparkın asansörü önünde bırakılan valizler, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba uzmanının olay yerinde incelediği valizlerin içinden kıyafet çıktı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Isparta Belediyesi'nin Çelebiler Mahallesi'ndeki katlı otoparkında meydana geldi.

Otoparkın eski İl Özel İdaresi Parkı'ndan giriş noktasında görülen 2 valiz, bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, söz konusu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.

Söz konusu yere gelen Bomba Uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra güvenlik şeridini keserek, şüpheli olduğu ihbar edilen valizlerin yanına gitti.

Bomba Uzmanı'nın incelediği valizin içerisinde, kıyafet bulunduğu ve bir vatandaş tarafından unutulmuş olabileceği tespit edildi.

Bölgede gerekli incelemeleri tamamlayan ekipler, daha sonra söz konusu valizleri sahibi bulununcaya kadar muhafaza altına aldı.

Valizlerin içinde eşya bulunduğunu ortaya çıkmasının ardından çevredekiler de rahat bir nefes aldı.

Isparta'da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
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