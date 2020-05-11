Isparta'da boşanmak isteyen 3 çocuk annesi eşine kezzapla saldırdı - Son Dakika

Isparta'da boşanmak isteyen 3 çocuk annesi eşine kezzapla saldırdı

Yüzü ve kolu yanan kadın hastanede tedavi altına alındı

Eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan kadın:

Arkamdan gelip yüzüme kezzap attı"

"Eşimin hapishaneden çıkmasını istemiyorum"

ISPARTA - Isparta'da şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen 3 çocuklu Melahat Ü.eşi M.A.Ü'nün kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yüzünün bir kısmı yanan Melahat Ü. Hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 9 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işe gitmek üzere evden çıkan Melahat Ü.'ye boşanmak istediği eşi M.A.Ü. kezzapla saldırdı. Yüzü, kolu ve elinin bir kısmı kezzaptan yanan Melahat Ü. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Arkamdan gelip, yüzüme kezzap attı"

3 çocuğu olduğunu belirten Melahat Ü., şiddet gördüğü için eşi M.A.Ü.'ye boşanma davası açtığını belirtti. 9 Mayıs Cuma akşamı işe gitmek için evden çıktığı sırada eşi M.A.Ü'nün arkasından gelerek yüzüne kezzap attığını iddia eden Melahat Ü., "Kendisinin geldiğini görmedim, bir anda aradan çıktığını fark ettim, arkamı döndüm, yüzüme kezzap atıldığını hissettim, yandım" dedi.

"Hapishaneden çıkmasını istemiyorum"

Eşinin daha önce de evine kadar geldiğini ifade eden Melahat Ü., "Arabasını görünce eve girmedim ve polise ihbar ettim. Polis ifadesini alarak bıraktı. Zaten uzaklaştırması vardı. Bu olaydan sonra da kendisinden şikayetçi oldum. Bugün mahkemesi var diye biliyorum. Tutuklanmasını bekliyorum. Bu olayın gerekli yerlere ulaşmasını istiyorum. Eşimin hapisten çıkmasını istemiyorum, kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

"Tehdit edip, boşanma davasından vazgeçmemi istiyordu"

Melahat Ü., eşinin sürekli olarak kendisini arayıp rahatsız ettiğini belirterek, "Çocuklar üzerinden bana ulaşıyordu. Amcanın oğlunun yanı gidip, zarar vereceğim diyormuş. Beni aradığında çocukları yurda vermekle tehdit edip, boşanma davasından vazgeçmemi istiyordu" dedi.