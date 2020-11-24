Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor: 5'inci muhtar istifa etti - Son Dakika

Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor: 5'inci muhtar istifa etti

24.11.2020 15:24
Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor: 5'inci muhtar istifa etti, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde yerel seçimlerden sonra göreve getirilen 5. muhtar Mehmet Ali Almacı, görevinden istifa etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde yerel seçimlerden sonra göreve getirilen 5. muhtar Mehmet Ali Almacı, görevinden istifa etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde göre getirilen Yahya Yürekli, bir ay sonra istifa etti. Köyde 2 Haziran'da yeniden yapılan muhtarlık seçiminde Mehmet Ali Er seçilmiş ancak itiraz sonucu Er'in sabıkası olduğu gerekçesiyle muhtarlığı düşürüldü. Er'in muhtarlığının düşürülmesinin ardından muhtarlık görevi aynı seçimde ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel'e verildi. Bu karara Adıgüzel'in seçimden en az 6 ay önce seçim bölgesinde ikamet etme şartını taşımadığı gerekçesiyle itiraz edildi. İtiraz sonucunda Adıgüzel de görevden alınarak, muhtarlık yarışından üçüncü çıkan Ayşe Adıdüzel'e görev verildi. Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 tarihinde bir çiftçi barıştırmaya çalışırken, cinayete kurban gitti. Ayşe Adıgüzel'den sonra Çetince muhtarlığı için 2019 yılı Eylül ayında Mehmet Ali Almacı görevlendirildi. Almacı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, bugün görevinden istifa etti. Şimdi köye 6'ıncı muhtarın görevlendirilmesi ve ardından seçim yapılması bekleniyor.

"İnşaattan düştüm"

Mehmet Ali Almacı, inşatta gezerken düştüğünü ve belini kırdığını ifade ederek, "Belki ayağa uzun süre kalkamayacağım, ondan dolayı görevimi yapamayacağım. İstifa dilekçemi bugün gönderdim" dedi. - ISPARTA

Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor: 5'inci muhtar istifa etti
Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor: 5'inci muhtar istifa etti

Isparta, İstifa, Yalvaç, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor: 5'inci muhtar istifa etti - Son Dakika


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