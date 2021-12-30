Üye Girişi
Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı

30.12.2021 13:05
Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 yılı suçla mücadelede toplam 153 operasyon yapıldı, yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, kaçak tarihi eşya, kaçak alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken toplam 293 şüpheli de jandarma tarafından yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 yılı suçla mücadelede toplam 153 operasyon yapıldı, yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, kaçak tarihi eşya, kaçak alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken toplam 293 şüpheli de jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl, uyuşturucuya yönelik 106 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 333 bin 254 kök haşhaş, 40 kök kenevir, 35 bin 661 adet kağıt uyuşturucu, 4 bin 548 gram esrar, bin 280 gram afyon sakızı, 508 adet uyuşturucu hap, 243 gram eroin, 202 gram bonzai, 70 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ele geçirilirken, bu olaylara karışan 167 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 10'u uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Silah ticareti yapan kişiler hakkında yapılan 5 operasyonda ise 61 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 138 adet muhtelif çapta fişek ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandığı ve 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik ise 36 operasyon yapıldı. Operasyonlarda, bin 414 adet sikke, 717 adet obje, 9 adet heykel ile izinsiz kazı olaylarında kullanılan 1 adet iş makinesi, 12 adet dedektör, 63 adet kazı malzemesi ele geçirilirken 109 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte ürünlere yönelik 6 operasyon yapıldı ve yapılan operasyonlarda, 2 bin 282 adet kaçak ve sahte cinsel içerikli ürün, bin 300 litre şarap, 72 litre viski, 401 paket sigara ele geçirilirken yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA

Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı
Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı
Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı
Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı
Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi:..         
13:08
Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım! Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!         
13:04
Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş         
12:46
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06

Son Dakika Haberleri
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
13:04 Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
12:45 Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş
12:34 Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
12:25 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı
12:23 Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
12:18 Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 13:11:28. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement