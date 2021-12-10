ISPARTA'DA BU YIL 5'İNCİSİ DÜZENLENEN KİTAP FUARI TÖRENLE AÇILDI - Son Dakika

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbrahim Diler, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, kitapseverler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, Ülkü İlkokulu'nun folklor ekibi gösterisiyle başladı. Vali Ömer Seymenoğlu folklor ekibinde yer alan öğrencilere kitap indirim kuponu hediye etti. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, fuarda yazarlar ile öğrencilerin söyleşide bir arada olduğunu söyledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise fuara 110 yazar, 174 yayınevinin katılım sağladığını anlattı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kentte ilk ve orta dereceli okulda 75 bin, üniversiteda 70 bin olmak üzere 145 bin öğrencinin bulunması nedeniyle fuarın çok önemli olduğunu söyledi. 19 Aralık'a kadar sürecek fuar 09.00-20.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.