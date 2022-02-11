ISPARTA'DA BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR - Son Dakika

Isparta'da geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası çatılardaki buz sarkıtları tehlike saçıyor. Park halindeki otomobile düşen sarkıtlar kaportaya ve cama zarar verdi.

Isparta'da geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken karlar, soğuk havanın etkisiyle buza dönüştü. Çatılardaki buzlanma sonrası saçaklarda sarkıtlar oluştu. Cephesi kuzey yönüne bakan apartmanların çatısındaki sarkıtlar tehlike oluşturdu. Apartmanların çatı saçaklarındaki sarkıtlar 30 santimetre uzunluğuna ulaştı. İş yerlerinin tabelalarında da sarkıt oluştu. İş yeri sahipleri, astıkları yazılarla yoldan geçenleri uyardı. Vatandaşlar sarkıt nedeniyle apartmanlardan uzak, yolda yürüyerek tedbir aldı.

OTOMOBİLE SARKIT DÜŞTÜ

Kent merkezindeki Pirimehmet mahallesinde Hüseyin Yılmaz'a ait otomobile buz sarkıtı düştü. İşyerinin yanına park ettiği otomobilin kaportası ve camında hasar oluştu. Hüseyin Yılmaz, "Kar yağışı sonrası buz tutan saçaklar otomobile düşüp ön cama ve kaportaya zarar verdi. Kış zor geçiyor. Soğuk hava nedeniyle donma meydana geliyor" dedi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji tarafından yüksek kar örtüsü oluşan kent merkezi ve ilçelerinde 18 Şubat'a kadar sıcaklıkların 3 ila 6 derece artması beklendiği ve bu sebeple çatılarda kar düşmesi tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.