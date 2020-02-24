Isparta'da cadde ve sokak otopark saatlerine düzenleme - Son Dakika
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Isparta'da cadde ve sokak otopark saatlerine düzenleme

6 saat önce

Isparta Belediyesi tarafından 2 Ocak'ta şehirdeki cadde ve sokaklarda parkeli alanla ayrılmış ücretli otopark uygulamasındaki sabah 08.00'deki başlangıç saati 09.00'a alındı.

Isparta'da cadde ve sokak otopark saatlerine düzenleme, System.String[]

Isparta Belediyesi tarafından 2 Ocak'ta şehirdeki cadde ve sokaklarda parkeli alanla ayrılmış ücretli otopark uygulamasındaki sabah 08.00'deki başlangıç saati 09.00'a alındı. 24 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlatılan uygulama yıl boyunca geçerli olacak.


Ücretli otopark uygulaması ilk olarak 3 caddede başlatılmış, 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle de uygulama 9 caddede geçerli hale gelmişti. Vatandaşların sabah saatinde başlayan uygulamanın ileriye alınması talebine sessiz kalmayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla, sabah ücretli otopark uygulaması saat 08.00'dan, 09.00'a alındı.


Isparta Belediyesi Encümenince alınan kararı açıklayan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu uygulamaya ilişkin,"Geçtiğimiz aydan itibaren trafiğimizi rahatlatmak, daha konforlu seyahat imkanı sunmak adına cadde ve bazı sokaklarımızda ücretli otopark uygulamasına başlamıştık. Vatandaşlarımızın dilek ve talepleri doğrultusunda bugünden itibaren otopark başlangıç saatlerimizi sabah 08.00'dan, 09.00'a aldık. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri bu yöndeydi. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek, istek ve taleplerine cevap verebilmek adına bugün saat 09.00 itibariyle cadde ve sokaklarımızdaki ücretli otoparklarımız hizmet vermeye devam ediyor" dedi.


Isparta Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile 2 Ocak tarihinden itibaren Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 113 Caddede ücretli otopark uygulamasına geçilmişti. Aynı karar gereğince 3 Şubat tarihi itibariyle de bu üç caddeye ek olarak Zübeyde Hanım Caddesi (Hamam- Aksu Caddesi), 6 Mart Atatürk Caddesi, Hükümet Caddesi, Antalya Yolu (Müftülük-Demirköprü), 119 Cadde (Kavaklı Cami-Kesikbaş Türbesi), 111 Cadde (Çarşı Polis Karakolu-Camlı Cami) bölgelerinde de ücretli otopark uygulamasına başlanmıştı. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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