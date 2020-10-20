Son dakika... Çaldığı otomobille kaza yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.İ'nin kaçması, bariyere çapması ve yakalanması yer alıyor.

Kendisini takip eden polislerden kaçmaya çalışan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü önündeki beton bariyere çarpınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde 32 AAT 241 plakalı otomobilin M.İ. tarafından çalınması üzerine çalışma başlattı.

Isparta 'da çaldığı otomobille kaza yapan şüpheli, gözaltına alındı.

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