Isparta'da Camiye Ayakkabıyla Giren Şahıs Hakkında Açıklama - Son Dakika

Isparta'da Camiye Ayakkabıyla Giren Şahıs Hakkında Açıklama

Son Güncelleme: 28.09.2023 13:56

Isparta'da akşam namazı sırasında camiye ayakkabı ile giren şahıs hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu ve daha önceden düzenlenmiş raporlarla akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Isparta'da akşam namazı sırasında camiye ayakkabı ile giren şahıs hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu, yine olay akabinde Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne yatışının yapıldığı, adı geçenin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair daha önceden düzenlenmiş raporların bulunduğu, bu raporlara istinaden mahkeme tarafından vesayet altına alınmasına (kısıtlanmasına) karar verildiği anlaşılmış olup, soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

Olay 21 Eylül Perşembe günü şehir merkezindeki Vanlı Camiinde meydana geldi. Akşam namazı sırasında Ç.A isimli şahısın ayakkabıları ile cami içerisine girerek namaz kıldıran imamın yanına gitti. İmama bir şeyler söyleyen şahsı, camide bulunan cemaat tepki göstererek uzaklaştırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın ayakkabıları ile camiye girdiği, namaz kıldıran imamın yanına gittikten sonra imamla konuşmaya çalıştığı, bu sırada camide bulunan vatandaşların tepki göstermeleri yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılıkta yapılan açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere konu 21/09/2023 tarihinde Isparta'da meydana gelen, Isparta Vanlı Camii'nde namaz kılındığı sırada Ç.A isimli kişinin camiye ayakkabılarıyla girerek, görevli imama ezan sesinden rahatsız olduğunu söylediğine ilişkin iddialarla ilgili olarak adı geçen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan derhal soruşturmaya başlanılmış olup, şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu, yine olay akabinde Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne yatışının yapıldığı, adı geçenin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair daha önceden düzenlenmiş raporların bulunduğu, bu raporlara istinaden mahkeme tarafından vesayet altına alınmasına (kısıtlanmasına) karar verildiği anlaşılmış olup, soruşturmaya devam edilmektedir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Isparta, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Camiye Ayakkabıyla Giren Şahıs Hakkında Açıklama - Son Dakika


Son Dakika
17:08 TFF, günlerdir tartışılan Play-Off tartışmalarına son noktayı
16:58 Sağanak yağışın etkisiyle İstanbul Gaziosmanpaşa'da metro istasyonu sular altında kaldı
16:31 AFAD: İstanbul'da yağış sabah saatlerine kadar sürecek
16:24 Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor
16:19 İstanbul Valisi Gül: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız
16:11 Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar
16:06 İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü
16:06 Şirinevler'deki patlama anından yeni görüntü! Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor
15:55 Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı
15:45 ABD'li banka Goldman Sachs'ın yıl sonu dolar tahmini 28 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 17:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Camiye Ayakkabıyla Giren Şahıs Hakkında Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement