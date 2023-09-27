Isparta'da Camiye Ayakkabıyla Giren Vatandaş Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Isparta'da bir vatandaş akşam namazı sırasında camiye ayakkabı ile girerek, namaz kıldıran imamın yanına giderek konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada şahıs hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Olay 21 Eylül Perşembe günü şehir merkezindeki Vanlı Camiinde meydana geldi. Akşam namazı sırasında bir kişi ayakkabıları ile cami içerisine girerek namaz kıldıran imamın yanına gitti. İmama bir şeyler söyleyen şahsı, camide bulunan cemaat tepki göstererek uzaklaştırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın ayakkabıları ile camiye girdiği, namaz kıldıran imamın yanına gittikten sonra imamla konuşmaya çalıştığı, bu sırada camide bulunan vatandaşların tepki göstermeleri yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak Isparta İl Müftülüğünden açıklama geldi. Müftülükten yapılan açıklamada, "İlimiz Müftülüğüne bağlı Vanlı Camiinde 21/09/2023 Perşembe günü akşam namazında, bir kişi ayakkabı ile cami içerisine girmiş ve namaz kılan cami görevlisinin yanına yaklaşarak imam hatibe ne dediği tam anlaşılamayan bazı şeyler söylemesi üzerine, cami görevlisi tarafından gereken ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olay ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup ayrıca konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. Öte yandan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - ISPARTA