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Isparta'da çapa motoru ve ısıtıcı çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da çapa motoru ve ısıtıcı çalan zanlı tutuklandı

14.02.2022 12:18
Isparta'da çapa motoru ve ısıtıcı çalan zanlı tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde çapa motoru ve ısıtıcı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde çapa motoru ve ısıtıcı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede çeşitli adreslerden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

İğdecik ve Kızılcık köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli M.Ş yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Hisarcık, Isparta, JASAT, Gönen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da çapa motoru ve ısıtıcı çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da çapa motoru ve ısıtıcı çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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