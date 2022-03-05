Isparta'da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulan adamın şanslı anı! - Son Dakika
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Isparta'da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulan adamın şanslı anı!

05.03.2022 14:56

Isparta'da, iş yerinin önünde sohbet eden kişi, buz sarkıtının çatıdan başına düşmesinden saniye farkıyla kurtuldu. Ölümden dönen kişinin yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte o görüntüler!

Binaların çatılarında biriken karın eriyip, donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Pirimehmet Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında oluşan buz sarkıtı da kaldırıma düştü. Binanın zemin katındaki iş yerinin önüne isabet eden buz sarkıtı, kısa süreli paniğe neden oldu.

Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

BİR ADIM FARKLA KURTULDU

Dükkandan çıkmak için kapıya yönelirken, içeridekilerle sohbete devam eden kişi ise buz sarkıtının hedefi olmaktan bir adımla kurtuldu.

PANİK YAPIP İŞ YERİNE TEKRAR GİRDİ

Panik anları güvenlik kamerasına yansırken, adamın bir adım önüne düşen sarkıtın etkisiyle paniğe kapılıp, iş yerine yeniden girdiği görüldü.

Isparta'da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulan adamın şanslı anı!
Isparta'da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulan adamın şanslı anı!
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulan adamın şanslı anı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulan adamın şanslı anı! - Son Dakika
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