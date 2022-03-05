Binaların çatılarında biriken karın eriyip, donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Pirimehmet Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında oluşan buz sarkıtı da kaldırıma düştü. Binanın zemin katındaki iş yerinin önüne isabet eden buz sarkıtı, kısa süreli paniğe neden oldu.
Dükkandan çıkmak için kapıya yönelirken, içeridekilerle sohbete devam eden kişi ise buz sarkıtının hedefi olmaktan bir adımla kurtuldu.
Panik anları güvenlik kamerasına yansırken, adamın bir adım önüne düşen sarkıtın etkisiyle paniğe kapılıp, iş yerine yeniden girdiği görüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Isparta'da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulan adamın şanslı anı! - Son Dakika