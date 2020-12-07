Isparta'da çeşitli suçlardan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kasım ayı içerisinde düzenlediği operasyonlarda farklı suçlardan toplam 22 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve kaçak alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Kasım ayı içerisinde 21 adet operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma, 5607-5809 sayılı kanunlara muhalefet, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, vergi kaçakçılığı ile bozulmuş, değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçlarından 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Şüphelilerden 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte çek, sahte evraklar, 46 şişe sahte içki, 5 şişe sahte alkol yapımında kullanılan içki kiti ve aroması, 15 litre etil alkol, 116 paket sigara, 415 kg tütün, 51 paket tütün mamulleri ve sigara yan ürünü, 19 adet cep telefonu, 3 bin dal boş makaron, 14 bin dal doldurulmuş makaron ve 380 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı

Ayrıca ekipler tarafından haklarında arama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı. Bunlardan 7'si adli makamlarca tutuklanırken, 8'i ise serbest bırakıldı. - ISPARTA